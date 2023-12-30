Пенсионерка лишилась квартиры и 10 млн рублей из-за мошенников

Фото: 123RF/recstockfootage

Мошенники обманом завладели квартирой 68-летней москвички, а также деньгами, полученными от ее продажи. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в телеграм-канале.

Сообщается, что 68-летней москвичке позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов и банка. Они убедили, что ее трехкомнатная квартира на улице Генерала Тюленева в опасности, и чтобы спасти ее, нужно срочно продать жилплощадь.

По указанию аферистов жертва выписалась из своей квартиры, прописалась у сестры, а также самостоятельно собрала и передала подставному риелтору документы, необходимые для продажи недвижимости. Затем пенсионерка продала квартиру за 10 миллионов рублей, думая, что спасает жилье от преступных посягательств.

При этом 2 млн рублей, полученные наличными, женщина сразу же отдала риелтору в счет оплаты услуг, а 8 млн рублей ей поступили на банковский счет. Затем мошенники убедили гражданку снять деньги и перевести их на "безопасный счет".

Отмечается, что действиями мошенников женщине причинен ущерб на общую сумму 10 миллионов рублей. Установление лиц, причастных к совершению преступных действий, на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре.

Ранее в преддверии новогодних праздников в России активизировались мошенники. Среди популярных способов мошенничества эксперты назвали "сайты-лжемаркетплейсы", которые зазывают огромными скидками, а также просто фишинговые рассылки с предложениями "суперскидок".