Мошенники обманули столичную пенсионерку на 6,9 млн рублей

Фото: Следственный комитет РФ

Телефонные мошенники обманным путем выманили у 66-летней москвички 6,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве указали, что пенсионерке позвонила женщина, представилась сотрудником службы поддержки оператора сотовой связи и сообщила, что у москвички истекает срок действия договора пользования услугами. Для продления договора она попросила назвать код из СМС-сообщения, что потерпевшая и сделала.

Затем, по данным прокуратуры, пожилой женщине позвонила другая "сотрудница" интернет-портала и сказала, что с расчетного счета пенсионной банковской карты похитили деньги, и этим вопросом уже занимается служба безопасности банка, указания сотрудников которой нужно будет выполнять. Мошенница также поинтересовалась у пенсионерки, есть ли у нее счета в других банках.

Далее по указанию аферистов женщина взяла два кредита, сняла все деньги со своих счетов и перевела им свыше 1,2 миллиона рублей. Позже мошенники сообщили пенсионерке, что ее квартира выставлена на продажу, а для ее защиты необходимо срочно взять кредит под залог недвижимости, рассказали в прокуратуре.

В сообщении говорится, что потерпевшая обратилась в коммерческую организацию за выдачей кредита. Сначала сотрудники ее пытались отговорить, однако женщина все же смогла оформить договор займа с частным лицом, после чего все полученные деньги в размере 5,7 миллиона рублей перевела на счета злоумышленников.

В настоящее время установление личностей преступников находится на контроле в Чертановской межрайонной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что аферисты обманули 68-летнюю москвичку, завладели ее квартирой и деньгами, полученными от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается в 10 миллионов рублей.

По данным московской прокуратуры, ей позвонили неизвестные и убедили в том, что ее квартира находится в опасности. По указанию злоумышленников потерпевшая продала квартиру и перевела на "безопасный счет" все полученные от продажи деньги. Установление лиц, причастных к совершению преступления, находится на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре.

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