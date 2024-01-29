Блогеры устроили заезд с дрифтом и фейерверками в Уфе

В центре Уфы попытка снять "эффектное" видео закончилась аварией. Блогеры решили устроить дрифт посреди оживленной улицы. Две машины ехали друг за другом, а пассажиры при этом запускали в воздух фейерверки.

В итоге один из водителей не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, он отделался легкими травмами. Полиция уже проводит проверку этого инцидента.

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