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Новости

29 января, 09:45

Происшествия

Блогеры устроили заезд с дрифтом и фейерверками в Уфе

Блогеры устроили заезд с дрифтом и фейерверками в Уфе

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В центре Уфы попытка снять "эффектное" видео закончилась аварией. Блогеры решили устроить дрифт посреди оживленной улицы. Две машины ехали друг за другом, а пассажиры при этом запускали в воздух фейерверки.

В итоге один из водителей не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, он отделался легкими травмами. Полиция уже проводит проверку этого инцидента.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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