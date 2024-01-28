Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 13:30

Происшествия

Прокуратура Краснодарского края прокомментировала ситуацию с ДТП на трассе Р-217

Прокуратура Краснодарского края прокомментировала ситуацию с ДТП на трассе Р-217

Съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу перекрыли в связи с пожаром в Театре сатиры

Двое несовершеннолетних пострадали в аварии на трассе в Краснодарском крае

Площадь пожара в Театре сатиры увеличилась до 250 "квадратов" – МЧС РФ

Пожарные эвакуировали 50 человек из Театра сатиры

В пресс-службе Театра сатиры прокомментировали ситуацию с возгоранием

Площадь пожара в Театре сатиры составила 200 квадратных метров

В Биробиджане спасли мужчину, на которого упала крыша сарая

Театр сатиры загорелся на Триумфальной площади

В Зеленогорске начали искать мужчину, который поджег иномарку у жилого дома

У водителя автобуса, который ехал из Москвы в Нальчик и попал в аварию на трассе Р-217 "Кавказ", не было лицензии на перевозку пассажиров. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Также стало известно, что с 2021 года водитель 40 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения и не оплачивал штрафы. По предварительным данным, мужчина уснул за рулем, выехал на встречную и столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП погибли пассажир и водитель грузовика, а также два пассажира и водитель автобуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПрегионывидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика