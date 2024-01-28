Прокуратура Краснодарского края прокомментировала ситуацию с ДТП на трассе Р-217

У водителя автобуса, который ехал из Москвы в Нальчик и попал в аварию на трассе Р-217 "Кавказ", не было лицензии на перевозку пассажиров. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Также стало известно, что с 2021 года водитель 40 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения и не оплачивал штрафы. По предварительным данным, мужчина уснул за рулем, выехал на встречную и столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП погибли пассажир и водитель грузовика, а также два пассажира и водитель автобуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.