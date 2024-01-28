Подъезд обрушился в аварийном доме в Ростове-на-Дону

Фото: телеграм-канал "Василий Голубев"

Подъезд пятиэтажного жилого дома в Ростове-на-Дону, откуда ранее эвакуировали жильцов в связи с частичным обрушением стены, обрушился полностью. Об этом губернатор региона Василий Голубев рассказал в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что обрушился первый подъезд. Пострадавших нет, здание оцеплено.

По информации Голубева, утром представители администрации города продолжили работу в пункте временного размещения с эвакуированными гражданами по расселению их в маневренный фонд.

Информация об обрушении стены первого подъезда в жилом доме в Ростове-на-Дону поступила 27 января в 20:00. По данным ГУ МЧС по Ростовской области, дом отключили от газоснабжения. Региональные прокуратура и Следственный комитет организовали проверку по факту обрушения.

Глава администрации города Алексей Логвиненко отмечал, что пятиэтажка была признана аварийной и подлежащей сносу в 2020 году. Жильцам предлагали переселиться в маневренный фонд, но все отказались.

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