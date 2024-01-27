Режим ЧС введут на месте ростовской многоэтажки, где частично обрушилась стена

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Режим ЧС введут в районе пятиэтажки в Ростове-на-Дону, где происходит обрушение стены первого подъезда, сообщил замгубернатора Ростовской области Сергей Бодряков.

По его словам, сейчас составляются списки по жителям, которым необходимо жилье маневренного фонда. В полночь администрация города проводит заседание КЧС, вводится режим ЧС по этому объекту.

Бодряков отметил, что в этом доме всего 156 жилых помещений. Официально зарегистрированы 247 человек, но на момент ситуации было 95 человек. Их эвакуировали. Пострадавших и жертв среди граждан нет.

В настоящее время прорабатывается вопрос о выделении денег из областного бюджета на приобретение квартир для собственников жилья.

Информация об обрушении стены первого подъезда в многоэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону поступило в 20:00. По данным ГУ МЧС по Ростовской области, дом отключили от газоснабжения. Региональные прокуратура и Следственный комитет организовали проверку по факту обрушения. Для эвакуированных жильцов организован пункт временного размещения.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по информации в СМИ об обрушении стены при сносе здания корпуса Российского университета транспорта в Москве.

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