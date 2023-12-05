Прокуратура организовала проверку по информации об обрушении стены в Москве

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по информации в СМИ об обрушении стены при сносе здания корпуса Российского университета транспорта в Москве. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Уточняется, что по ее результатам будет дана оценка соблюдению требований градостроительного законодательства при проведении данных работ.

Ранее телеграм-канал Mash отмечал, что кирпичная стена обрушилась при сносе седьмого корпуса Российского университета транспорта, расположенного в Минаевском переулке. Движение на трамвайных путях якобы было парализовано упавшими кирпичами.

В июне прошлого года рабочий погиб при обрушении стены во время строительных работ в здании в Таганском районе столицы. Инцидент произошел в доме в 4-м Крутицком переулке.

До этого строительные леса обрушились при покраске здания в центре столицы, в Леонтьевском переулке. В результате инцидента пострадал один рабочий. Проверку по факту обрушения взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа Москвы.

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