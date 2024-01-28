В Ростове-на-Дону заявили, что частично обрушившийся дом признали аварийным в 2020 году

Фото: телеграм-канал Readovka

Пятиэтажка, которая накануне частично обрушилась в Ростове-на-Дону, была признана аварийной и подлежащей сносу в 2020 году. Об этом глава администрации города Алексей Логвиненко сообщил в своем телеграм-канале.

По его данным, дом номер 72/3 на улице Нариманова был сдан в 1963 году. Его жильцам предлагали переселиться в маневренный фонд, но все отказались, подчеркнул Логвиненко.

Он отметил, что после обрушения стены первого подъезда на место инцидента прибыли спасатели, два автобуса для размещения жильцов. Всего из здания эвакуировали 95 человек.

Глава администрации города добавил, что пункт временного размещения организовали в Ворошиловском районе на базе школы № 82. Пострадавшим будет предложено жилье маневренного фонда, заверил он и пообещал не оставить людей в беде.

Информация об обрушении стены первого подъезда в жилом доме в Ростове-на-Дону поступила 27 января в 20:00. По данным ГУ МЧС по Ростовской области, дом отключили от газоснабжения. Региональные прокуратура и Следственный комитет организовали проверку по факту обрушения.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по информации в СМИ об обрушении стены при сносе здания корпуса Российского университета транспорта в Москве.

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