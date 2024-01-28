В столице пройдет Кубок Мэра Москвы по стендовой стрельбе

Фото: Пресс-служба Департамента спорта города Москвы

В столице с февраля по май пройдет Кубок Мэра Москвы по стендовой стрельбе. Соревнования проведут в категориях "спортинг-компакт", "скит" и "трап" в несколько этапов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что принять участие в соревнованиях смогут не только профессиональные спортсмены, но и любители. На отборочном этапе в категории "спортинг-компакт" примут участие 360 человек — профессионалов и любителей, 180 из них пройдут в финал, а 12 — в суперфинал.

Победителей будет двое: профессиональный спортсмен и любитель. Главным призом для победителей станет автомобиль "Москвич-3".

Финал соревнований пройдет в спортинг-клубе "Румянцево" с 24 по 26 мая в формате семейного фестиваля. Помимо самих состязаний, можно будет поучаствовать в мастер-классах и других тематических мероприятиях на открытом воздухе.

Чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия до 29 января.

Ранее сообщалось, что 28 января в "Лужниках" пройдет Зимний день московского спорта. Всех желающих приглашают поиграть в керлинг, баскетбол, волейбол на снегу, биатлон, снежный дартс, а также поучаствовать в игровой эстафете "Семейные веселые старты".