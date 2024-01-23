Турнир, забег и море развлечений: как пройдет зимний день московского спорта

Зимний день московского спорта пройдет в олимпийском комплексе "Лужники" 28 января. Организаторы приготовили большую программу для гостей всех возрастов. Самые яркие события – в нашем материале.

Зимний забег

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

События дня пройдут с 10:30 до 20:00. Одним из главных станет забег на пять километров – участие в нем примут 1 500 человек: они смогут проверить свои силы на длинной дистанции, установить личный рекорд и получить медаль. А чтобы марафон получился еще более запоминающимся, спортсменам предложили выйти на старт в ярких и необычных костюмах – самые креативные получат от Московского спорта призы.

Маршрут пройдет по территории "Лужников". Старт и финиш находятся между Аквакомплексом и Большой спортивной ареной. Регистрация для участников уже закрыта, но можно прийти на марафон в качестве зрителя и болельщика – начало в 11:00.

Для всей семьи

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Семейные активности будут проходить в "Лужниках" целый день – с 10:30 до 20:00. В специально оборудованных зонах состоятся турниры по баскетболу, волейболу и биатлону. Также гости смогут попробовать дриблинг (обманные движения, чтобы обвести противника) с шайбой под руководством опытных инструкторов.

Кроме того, для посетителей проведут веселые старты, которые включают конкурсы по перетягиванию каната, прыжки в мешках и забеги на снегоступах. А любители виртуальной реальности смогут опробовать VR‑платформы по экстремальному спуску на лыжах или сноуборде.

Отдельная зона в теплом помещении будет посвящена мастер-классам по созданию орнамента на пряниках. Вход на все мероприятия свободный.

Предварительная регистрация требуется лишь на тренировку по зумбе "Руки Вверх Бэнд", которая пройдет под открытым небом. Кроме того, весь день для гостей будет работать теплый зимний кинотеатр, где покажут мультфильмы о зиме и спорте.

"Гонка звезд" по биатлону

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Более 10 команд, в каждой из которых по два человека – звезда биатлона и известный артист, продемонстрируют свое мастерство и посоревнуются за престижный приз. Среди любителей в гонке поучаствуют космонавт Олег Новицкий, солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев, ведущая Диана Терешкова, актриса театра и кино Елена Захарова и другие. Вход для зрителей свободный.