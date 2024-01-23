Зимний день московского спорта пройдет в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Зимний день московского спорта пройдет в спортивном комплексе "Лужники" 28 января, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В этот день посетители комплекса смогут узнать о развитии видов спорта и принять участие в различных мероприятиях.

Территорию разделят на тематические зоны с керлингом, дриблингом, баскетболом, волейболом на снегу, биатлоном и снежным дартсом. Для родителей с детьми проведут игровую эстафету "Семейные веселые старты".

Частью мероприятия станет зимний забег на дистанцию пять километров. Маршрут пройдет от центральной площади "Лужников" вдоль Лужнецкой набережной. Все спортсмены получат памятные медали.

Также пройдет забег на снегоступах. Участникам нужно будет преодолеть различные препятствия на заснеженной трассе.

В 13:00 фигурист Александр Энберт проведет мастер-класс на катке. Вечером же на льду состоится иммерсивное шоу. С помощью музыки в наушниках и аудиогида гости станут участниками самой тихой дискотеки.

Помимо этого, в течение всего дня будет работать теплый зимний кинотеатр, где покажут мультфильмы о зиме и спорте. В теплом помещении откроется мастерская пряников, где можно будет украсить сладости.

Спортивный праздник начнется в 10:30. Все мероприятия бесплатные, но для участия в некоторых из них может потребоваться предварительная регистрация.

Ранее в Москве прошел зимний фестиваль школьного спорта, в нем поучаствовали более трех тысяч человек. Каждый гость праздника получал на входе карту с активностями и отправлялся на спортивный квест вне зависимости от возраста.

Желающие поиграли в боулинг, гигантскую дженгу, керлинг, собрали новогодние пазлы, осваивали командой лыжи, катались на горке для тюбинга. После того как они выполнили все активности, им вручили подарки от Деда Мороза.

Лыжные соревнования организовали в районе комплекса "Лазурный"