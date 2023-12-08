Мэр Москвы рассказал, где выбрать бесплатные секции для детей и взрослых

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Москомспорт разработал сайт, где взрослые и дети от 6 лет могут выбрать бесплатную секцию. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что на сайте представлено свыше 3 800 групп и больше 70 видов спорта в 10 округах столицы.

В частности, на настольный теннис для детей от 7 до 11 лет открыта запись в Западном округе, в Юго-Восточном – на фитнес, хоккей и самбо для разных возрастов. Кроме того, присоединиться к занятиям по бадминтону для взрослых можно в Южном округе.

Мэр уточнил, что для записи нужны постоянная или временная прописка в Москве, СНИЛС, документ, удостоверяющий личность, медицинский допуск. Для детей также потребуется свидетельство о рождении.

Ранее Собянин отметил, что столичная спортивная инфраструктура выросла и стала разнообразной. Так, на сегодняшний день в Москве существует более 29 тысяч спортзон.

Также сообщалось, что в ходе благоустройства парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге Москвы был создан спортивный кластер, центральными элементами которого стали пять футбольных полей.

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