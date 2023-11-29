Спорткластер с футбольными полями появился в новом парке на юге Москвы

Фото: пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы

В ходе благоустройства парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге Москвы был создан спортивный кластер, центральными элементами которого стали пять футбольных полей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что футбольные поля находятся в восточной части парка – в районе 21-го километра МКАД. Это является второй по величине многофункциональной спортивной зоной, первая была создана возле станции метро "Зябликово".

Как сообщили в столичном департаменте капитального ремонта, в восточном спортивном кластере разместили одно большое и четыре тренировочных футбольных поля, которые были созданы по просьбе префектуры. Площадь игрового поля составляет более 6 тысяч квадратных метров, размер двух тренировочных площадок – по 2 847 квадратных метров, а двух других – по 1 728 "квадратов".

"Верхний слой покрытий выполнен из искусственной травы в соответствии с требованиями к покрытиям футбольных полей. Такие площадки неприхотливы и долговечны, и, что немаловажно, по своим ощущениям они максимально соответствуют натуральному газонному покрытию", – добавили в департаменте.

Главным же преимуществом искусственных покрытий представляется возможность проводить на них спортивные мероприятия в любое время года. Кроме того, искусственный газон хорошо обеспечивает сцепление с обувью и создает необходимую амортизацию при беге.

Также в этой части парка находится многофункциональная спортивная зона для обучения и занятия паркуром. Специалисты установили здесь оборудование со множеством углов, несколькими типами поверхностей для прыжка и прочее.

Неподалеку располагается многофункциональный тренировочный комплекс, где горожане смогут выполнять упражнения с собственным весом. Тут установлены турники, скалодром, рукоходы, стойки с петлями и другие тренажеры. Также здесь находится детский спортивно-игровой комплекс, в который входят, турники, перекладины, поручни для поднятия, скалодром и сетчатый мостик.

В зоне воркаута организовали универсальную площадку для игры в волейбол или баскетбол, а также установили стойки с боксерскими грушами и тренажеры для фитнеса.

Кроме того, в детской зоне имеется спортивно-игровой комплекс с круглыми турниками, спиральными лестницами, различными тренажерами и местами для отдыха.

Через дорожку можно найти еще одну воркаут-зону с тремя спортивными комплексами и стойками с боксерскими грушами. В этой зоне смогут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее сообщалось, что на зеленоградской площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва" появится универсальный спортивный комплекс для сотрудников и посетителей. В настоящее время там проходит подготовка к строительно-монтажным мероприятиям.

До этого Сергей Собянин рассказал, что столичная спортивная инфраструктура выросла и стала разнообразной. Так, на сегодняшний день в Москве существует более 29 тысяч спортзон.

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