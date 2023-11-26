Спорткомплекс появится на площадке "Алабушево" в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Универсальный спортивный комплекс для сотрудников и посетителей появится на зеленоградской площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". В настоящее время там проходит подготовка к строительно-монтажным мероприятиям, передает портал мэра и правительства столицы.

Как уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, объект намерены ввести в эксплуатацию во втором квартале 2024 года. Спортивный комплекс будет предназначен для занятий физкультурой и спортом сотрудников и гостей особой экономической зоны.

По его словам, "Алабушево" станет первой площадкой ОЭЗ "Технополис "Москва", где появится отдельно стоящий современный спорткомплекс. На первом этаже специалисты откроют универсальную, волейбольную и баскетбольную площадки, два ледовых хоккейных поля, два теннисных корта, три сквош-корта, детский центр, спортивный зал и медпункт. На втором этаже появятся помещения для отработки бросков, тренажерный, хореографический залы, а также территория для занятий единоборствами и столовые.

В свою очередь, гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев уточнил, что все отдельные элементы и конструкции объекта создадут с применением высокоэффективных энергосберегающих материалов.

"Также в отделке здания планируется использовать витражное остекление – технологию, которая является трендом современной архитектуры. Это позволит будущему объекту стать не только спортивной, но и эстетической точкой притяжения промышленного пространства", – поделился Дегтев.

Ранее стало известно, что проект развития ОЭЗ "Технополис "Москва" занял первое место по итогам федеральной образовательной программы "Лидеры развития территорий: создание и развития ОЭЗ". Специалисты высоко оценили проект развития столичной экономической зоны.

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