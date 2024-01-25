Москва онлайн покажет четвертый этап Кубка московского спорта по фигурному катанию

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

27 января зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть четвертый этап Кубка московского спорта по фигурному катанию. Вас ждут выступления юных спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет.

Также в этот день на лед выйдет специальный гость мероприятия – олимпийская чемпионка Камила Валиева.

Смотрите прямую трансляцию 27 января в 14:40 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.