25 января, 17:47События
Москва онлайн покажет четвертый этап Кубка московского спорта по фигурному катанию
Фото: ТАСС/Софья Сандурская
27 января зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть четвертый этап Кубка московского спорта по фигурному катанию. Вас ждут выступления юных спортсменов в возрасте от 6 до 12 лет.
Также в этот день на лед выйдет специальный гость мероприятия – олимпийская чемпионка Камила Валиева.
Смотрите прямую трансляцию 27 января в 14:40 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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