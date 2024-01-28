Жильцы обрушившегося дома в Ростове получат единовременную помощь

Фото: телеграм-канал "Новости Ростова-на-Дону"

Все жильцы обрушившегося дома в Ростове-на-Дону получат единовременную материальную помощь от 10 тысяч до 40 тысяч рублей. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.

Как отметил Логвиненко, для жильцов дома по улице Нариманова, 72/3 организован прием заявлений на размещение в жилые помещения маневренного фонда и выплату единовременно материальной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости.

"Жильцам, зарегистрированным по данному адресу, будет выплачена единовременная материальная помощь в размере от 10 до 40 тысяч рублей на человека", – сообщил Логвиненко.

Тем, у кого имущество первой необходимости утрачено полностью, еще 30 тысяч, если имущество пострадало частично – 20 тысяч. Также в городе создана горячая линия по вопросам приема обращений от жителей, пострадавшего в зоне.

Информация об обрушении стены первого подъезда в жилом доме в Ростове-на-Дону поступила 27 января в 20:00. По данным ГУ МЧС по Ростовской области, накануне дом отключили от газоснабжения. Глава администрации города Алексей Логвиненко отмечал, что пятиэтажка была признана аварийной и подлежащей сносу в 2020 году. Жильцам предлагали переселиться в маневренный фонд, но все отказались.