25 января, 15:39Происшествия
Один из пострадавших при обрушении в Оренбургской области остается под завалами
Фото: телеграм-канал "Следком"
Один из пострадавших при обрушении на насосной станции в Новотроицке остается под завалами. Об этом рассказал глава Оренбургской области Денис Паслер.
По его словам, из 12 рабочих, которые были на станции в момент взрыва, в течение трех часов были спасены 10 человек. Паслер уточнил, что троих пришлось доставить в медучреждение. Их состояние стабильное, добавил он.
"Еще один пострадавший к моменту приезда спасателей не подавал признаков жизни. Сейчас его пытаются извлечь из-под обломков", – написал он в телеграм-канале.
ЧП в Новотроицке произошло утром 25 января. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в населенном пункте в связи со взрывом на станции.
Специалисты оперативно прибыли на место и начали поисково-спасательную операцию. К работе привлекли 83 человека и 28 единиц техники.
Позже стало известно, что из-под обломков достали одного погибшего. Затем МЧС сообщило, что спасатели вытащили на поверхность шесть человек, их осмотрели врачи.
На фоне случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.
В Оренбургской области завершили спасательную операцию на насосной станции
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