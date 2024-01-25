Один из пострадавших при обрушении в Оренбургской области остается под завалами

Фото: телеграм-канал "Следком"

Один из пострадавших при обрушении на насосной станции в Новотроицке остается под завалами. Об этом рассказал глава Оренбургской области Денис Паслер.

По его словам, из 12 рабочих, которые были на станции в момент взрыва, в течение трех часов были спасены 10 человек. Паслер уточнил, что троих пришлось доставить в медучреждение. Их состояние стабильное, добавил он.

"Еще один пострадавший к моменту приезда спасателей не подавал признаков жизни. Сейчас его пытаются извлечь из-под обломков", – написал он в телеграм-канале.

ЧП в Новотроицке произошло утром 25 января. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в населенном пункте в связи со взрывом на станции.

Специалисты оперативно прибыли на место и начали поисково-спасательную операцию. К работе привлекли 83 человека и 28 единиц техники.

Позже стало известно, что из-под обломков достали одного погибшего. Затем МЧС сообщило, что спасатели вытащили на поверхность шесть человек, их осмотрели врачи.

На фоне случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.



В Оренбургской области завершили спасательную операцию на насосной станции