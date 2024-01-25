Взрыв газового баллона мог стать причиной ЧП на насосной станции в Оренбуржье

Фото: телеграм-канал "112"

Обрушение на насосной станции в Новотроицке Оренбургской области могло произойти из-за взрыва газового баллона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"Причина обрушения уточняется. Одна из версий – взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы", – говорится в сообщении.

25 января в Новотроицке обрушилась канализационно-насосная станция. Обстоятельства инцидента и личности пострадавших уточняются. Как сообщил представитель экстренных служб, при обрушении пострадали трое человек, одного из них госпитализировали.

На этом фоне в городе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. В настоящее время спасатели разбирают завалы и ведут поиск пострадавших. Согласно данным ЕДДС Новотроицка, один человек погиб, еще пятеро, предварительно, остаются под завалами.

Видео: телеграм-канал SHOT