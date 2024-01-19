Три человека пострадали из-за поломки подъемника горнолыжного комплекса в Подмосковье

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Поломка подъемника произошла на горнолыжном курорте "Степаново" в подмосковной Яхроме. В результате инцидента три человека получили травмы, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным спецслужб, сейчас на подъемнике находятся люди, которые застряли на высоте. Предварительно установлено, что поломка могла произойти в колесе привода.

Источник СМИ заявил, что количество пострадавших может возрасти, так как некоторые прыгают с подъемников. При этом сотрудникам горнолыжного комплекса уже удалось эвакуировать некоторых застрявших.

На место происшествия выехали спасатели для проведения эвакуации остальных граждан.

В свою очередь, прокуратура Подмосковья начала проверку, в рамках которой ведомство вынесет оценку соблюдению закона о порядке эксплуатации подъемника. В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования.

"По предварительной информации, по причине недостаточного натяжения троса из-за поломки поворотного колеса произошла остановка подъемника, на котором в этот момент находились люди", – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в горах Кабардино-Балкарии один из фуникулеров сорвался. По предварительным данным, пострадал один человек.



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