Фуникулер сорвался в горах Кабардино-Балкарии – СМИ

Фото: ТАСС/Елена Афонина

В горах Кабардино-Балкарии один из фуникулеров сорвался, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, пострадал один человек.

"В ущелье Адыр-Суу сорвался фуникулер, по предварительным данным, есть пострадавший", – сказал собеседник агентства.

23 мая в Италии обрушился фуникулер на канатной дороге, которая соединяет населенный пункт Стреза с горой Монтероне. Ее высота достигает почти полторы тысячи метров. Во время обрушения фуникулер находился на расстоянии 300 метров до вершины горы в районе последнего пилона на максимальной высоте. Жертвами инцидента стали 13 человек.