Названа предварительная причина обрушения кабины подъемника в Италии

15:48
Фото: Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
Причиной падения кабины фуникулера на севере Италии могла стать неисправность механизма безопасности, заявила прокурор коммуны Вербания (область Пьемонт) Олимпия Босси, которая занимается расследованием происшествия. Об этом сообщает агентство ANSA.
"Система экстренного торможения не сработала", – сказала прокурор.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело о непреднамеренном убийстве и доведении до катастрофы.
Босси отметила, что расследование ведется в отношении нескольких компаний. Она подчеркнула, что сначала необходимо провести техническую экспертизу объекта.
"Пока рано говорить о каких-то выводах, предстоит выяснить причины отказа механизма", – подчеркнула Босси.
В результате произошедшего погибли 14 человек.
Обрушение фуникулера произошло 23 мая на канатной дороге, которая соединяет населенный пункт Стреза с горой Монтероне.
Ее высота достигает почти 1,5 тысячи метров. Во время обрушения фуникулер находился на расстоянии 300 метров до вершины горы в районе последнего пилона на максимальной высоте.
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