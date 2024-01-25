В Оренбургской области возбудили дело из-за обрушения на насосной станции

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Следственный комитет России завел уголовное дело после обрушения насосной станции в Новотроицке Оренбургской области. Об этом заявили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По информации ведомства, дело завели по статье 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ").

На месте обрушения находится следственно-оперативная группа вместе с криминалистами, которые выясняют точное число пострадавших, а также проводят другие следственные мероприятия для выявления всех обстоятельств произошедшего.

В телеграм-канале МЧС России добавили, что спасатели вытащили из-под завалов шесть человек, которых сейчас обследуют врачи.

"Спасательная операция проводилась через технические колодцы", – уточнили в ведомстве.

В результате сотрудники МЧС полностью завершили операцию по спасению людей на месте обрушения, задействовав в общем около 83 специалистов и 28 единиц техники.

ЧП в Новотроицке произошло утром 25 января. Экстренные службы сообщали о троих пострадавших, одного из них пришлось госпитализировать.

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в населенном пункте в связи со взрывом на станции. Специалисты разбирают завалы и ведут поиск пострадавших. К спасательной операции привлекли 77 человек и 22 единицы специальной техники.

Позже стало известно, что из-под обломков достали одного погибшего. Уточнялось, что под землей остаются шесть человек.



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