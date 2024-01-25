Одного погибшего достали из-под обломков после ЧП в Новотроицке

Фото: МЧС России

Одного погибшего достали из-под обломков после обрушения на насосной станции в Новотроицке. МЧС России рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Трое пострадавших переданы врачам, еще один извлечен из-под завалов без признаков жизни. Предварительно, под обломками находятся шесть человек", – говорится в публикации.

В настоящее время на месте происшествия проводится спасательная операция. В разборе завалов задействованы 77 человек и 22 единицы специальной техники.

В свою очередь, власти Оренбургской области рассказали ТАСС, что спасателям удалось установить связь с шестью людьми, которые остаются в подземном помещении станции.

25 января в Новотроицке обрушилась канализационно-насосная станция. Обстоятельства инцидента и личности пострадавших уточняются. Как сообщил представитель экстренных служб, при обрушении пострадали трое человек, одного из них госпитализировали.

На этом фоне в городе ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

СМИ со ссылкой на местные власти пишут, что, по одной из версий, причиной обрушения мог быть взрыв газового баллона.



Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Якутии