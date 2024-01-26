В вестибюле станции "Корниловская" Троицкой линии метро установили витражное остекление

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты завершили витражное остекление фасадов северного вестибюля станции "Корниловская" на строящейся Троицкой линии метро. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Общая площадь конструкций составила 430 квадратных метров, а вес каждой из них составил от 400 до 700 килограммов. Для их монтажа строители использовали специальный мини-кран.

Витражи выполнены из триплекса с четырьмя слоями пленок и использованием алюминиевых противопожарных стоек, для их производства используются отечественные материалы.

Общая площадь отделочных работ в станционном комплексе превысила 50 тысяч квадратных метров. Сейчас работы ведутся над архитектурной отделкой пассажирской зоны платформенного участка, там монтируют алюминиевые панели и укладывают гранит на полу.

В южном вестибюле станции "Корниловская" проходят работы по облицовке стен мрамором и укладке гранита на пол. На данный момент строители практически завершили монолитные работы и обратную засыпку котлована. В настоящее время проводится обустройство инженерных сетей, в том числе монтаж систем вентиляции и поездной радиосвязи.

В прилегающих перегонных тоннелях завершено создание жесткого основания. К концу также подходят работы по устройству верхнего строения пути, там применяются технологии шумоизоляции и виброглушения.

На данный момент в фазе активного строительства находятся 11 станций первого участка Троицкой линии метро. Она соединит несколько платформ Московского центрального кольца с городским округом Троицк и пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский административные округа столицы.

Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро. Они находятся в разной степени готовности – на некоторых еще выполняются монолитные работы, а на других уже производится архитектурная отделка, уточнил мэр.

По его словам, на начальном этапе запуска движения по этой ветке будут ездить поезда, обслуживаемые электродепо БКЛ и строящееся на Сокольнической линии депо "Столбово", однако в дальнейшем у Троицкой линии метро появится собственное депо "Троицкое" ("Летово").



Собянин: Строим сразу 11 станций Троицкой линии метро от "ЗИЛа" до "Коммунарки"