После реконструкции электродепо "Владыкино" будет оснащено отечественным оборудованием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Электродепо "Владыкино", работающее с 1991 года, в ходе модернизации оснастят современным оборудованием преимущественно отечественного производства. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В электродепо "Владыкино" будут запущены вакуумная система очистки, произведенная в Санкт-Петербурге, и блочная подстанция БКТП-1600кВА от предприятия в Ленинградской области, смонтировано вентиляционное оборудование из Самарской области", – отметил он.

После реконструкции улучшится в том числе инженерное обеспечение действующего электродепо, которое предназначено для обслуживания поездов Серпуховско-Тимирязевской линии.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что в эксплуатацию будет также передана трехуровневая площадка для обслуживания вагонов метрополитена и другое оборудование, необходимое для ремонта и обслуживания подвижного состава. В депо появится современным комплекс для обточки колесных пар с автоматической диагностикой.

Вместе с этим Кравцов добавил, что работы в депо ведутся в стесненных условиях, поскольку одна из его частей продолжает функционировать. Процесс реконструкции осуществляется совместно с интеграцией новых систем с уже функционирующими сетями.

Ранее Сергей Собянин открыл электродепо "Аминьевское" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Оно стало третьим на линии и одним из самых крупнейших и современных в столице. Запуск депо "Аминьевское" позволит увеличить на 20–25% число поездов, выходящих на линию.



"Мой район. Новости": электродепо "Аминьевское" запустили в столице