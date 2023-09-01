Работы по подключению к электросетям нового электродепо "Бирюлевское" начались в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты комплекса городского хозяйства начали работы по подключению к электросетям нового электродепо "Бирюлевское". В нем будут обслуживаться поезда нескольких радиальных линий и Большой кольцевой линии метро, рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В рамках проекта проложим более двух километров кабельных линий напряжением 20 киловольт, максимальная присоединенная мощность составит почти девять тысяч киловатт", – отметил он.

Профильные службы контролируют электроэнергию в московских учреждениях. За первое полугодие к электросетям подключили более 800 важных объектов, среди которых находятся 583 объекта транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что почти 4 тысячи световых приборов будут смонтированы в отстойно-ремонтном корпусе (ОРК) электродепо "Аминьевское". Площадь депо составляет 36,8 тысячи квадратных метров.

Помимо этого, в июне завершались работы по модернизации отстойно-ремонтного корпуса в электродепо "Владыкино". В обновленном корпусе разместили 48 канав и установили трехуровневую площадку для ремонта составов.

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