В электродепо "Владыкино" завершаются работы по модернизации отстойно-ремонтного корпуса

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Модернизация действующего отстойно-ремонтного корпуса (ОРК) завершается в электродепо "Владыкино". Она проходит в рамках реконструкции объекта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Расширение здания позволило обустроить еще девять канав для ремонта подвижного состава и увеличить общую площадь корпуса более чем на восемь тысяч квадратных метров", – подчеркнул он.

Заммэра отметил, что в обновленном корпусе разместили 48 канав и установили трехуровневую площадку для ремонта составов. По словам генерального директора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, в новых пролетах поместили системы вакуумной очистки и воздухоснабжения, также специалисты уложили 118 тысяч метров кабеля.

"Строительство и реконструкция зданий "Владыкино" ведутся без остановки работы действующей части электродепо в стесненных условиях. Проводится модернизация действующих мощностей и усиления строительных конструкций существующих зданий", – уточнил он.

Кравцов добавил, что в реконструкцию электродепо входит формирование 11 новых объектов. "Владыкино" обслуживает подвижный состав Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена.

Ранее говорилось, что в поселении Сосенском в ТиНАО завершены работы подготовительного этапа по строительству электродепо "Столбово" с рабочим названием "Саларьево". В настоящее время на строительной площадке разработано более 300 тысяч кубометров грунта и выполнено свыше 150 тысяч кубометров обратной засыпки земли.

Строительство электродепо "Аминьевская" планируется завершить к осени этого года