Завершено устройство металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо "Южное"

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Специалисты завершили монтаж металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо "Южное". Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Это один из главных этапов при возведении несущего каркаса здания. Площадь работ составила около 37 тысяч квадратных метров, смонтировано почти 3 тысячи тонн конструкций", – сказал он.

Бочкарев отметил, что данный корпус будет частью основного комплекса депо, где проверяют составы перед выходом на линию. Также в "Южном" будут располагаться ремонтные мастерские, здание мотодепо для технического осмотра и ремонта мотовозов, камера мойки подвижного состава и другие здания.

"По сути, современное депо – это многофункциональный комплекс по техническому обслуживанию электропоездов метро и их безопасной выдаче на линию", – добавил заместитель мэра столицы.

Кроме того, строители продолжают вести работы по монтажу металлоконструкций вспомогательных зданий и сооружений. Они также начали устраивать металлокаркас тягово-понизительной подстанции, которая должна обеспечить работу всех зданий электродепо.

Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве трех электродепо, предназначенных для обслуживания БКЛ и радиальных линий Московского метрополитена.

"Аминьевское" будет располагаться на месте бывшей промзоны в районе улицы Генерала Дорохова. Электродепо "Южное", которое строят в районе Братеево, будет обслуживать Замоскворецкую линию.

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