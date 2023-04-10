Три станции Люблинско-Дмитровской линии метро достроят осенью

Фото: stroi.mos.ru

Три станции Люблинско-Дмитровской линии столичного метро планируют достроить осенью 2023 года, рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Он отметил, что тоннеллепроходка была завершена еще в 2021 году. В настоящее время осуществляется укладка путевого бетона на участке от "Яхромской" до "Физтеха". Здесь также проводятся работы по устройству верхнего строения пути.

"Мы планируем закончить строительство станций "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех" осенью. Я думаю, что уже в мае мы приступим к оснащению станций всеми необходимыми системами жизнеобеспечения и подготовке к выходу на технический пуск к осени этого года", – добавил заммэра.

Бочкарев обратил внимание, что участок от "Яхромской" до "Физтеха" очень важен для жителей столицы, поскольку он обеспечит транспортную доступность в пяти районах и городе Долгопрудном, где проживают около 400 тысяч человек.

Ранее заммэра сообщил, что все оставшиеся работы на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена будут завершены до конца текущего года. Он пояснил, что осталось ввести в эксплуатацию переходы на радиальные линии со станций "Авиамоторная", "Электрозаводская" и "Текстильщики". Кроме того, на станциях "Авиамоторная" и "Печатники" будут построены вторые вестибюли.

До этого Сергей Собянин отмечал, что с открытием новых Московских центральных диаметров и линий метро количество пересадок на БКЛ возрастет. По его словам, Большая кольцевая линия стала основой для дальнейшего развития транспортной системы города.



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