Собянин рассказал о строительстве трех электродепо для обслуживания БКЛ и радиальных линий

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о строительстве трех электродепо, предназначенных для обслуживания Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных линий Московского метрополитена. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.

"Аминьевское" будет располагаться на месте бывшей промзоны в районе улицы Генерала Дорохова. Там специалисты уже возвели метромост с тремя ветками, которые соединят депо с БКЛ. На территории будут находиться около 60 объектов, включая ремонтный корпус с мастерскими, спортивный зал и медицинский кабинет.

Электродепо "Южное", которое строят в районе Братеево, будет обслуживать Замоскворецкую линию.

"Возводим ремонтный и административно-бытовой корпуса, другие здания и сооружения. С открытием современного депо планируем обновлять и поезда на зеленой ветке", – подчеркнул мэр.

По словам градоначальника, в "Столбове" подходят к завершению подготовительные работы. Для перегона составов Сокольнической и Троицкой линии возводят три ветки, уточнил Собянин.

Кроме того, он выделил электродепо "Бирюлевское", "Владыкино" и "Выхино". Мэр добавил, что благодаря новым депо будет модернизирован парк метрополитена, повышено качество обслуживания поездов и комфорт москвичей.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил об утверждении проектов строительства двух последних участков Бирюлевской линии столичного метро. Он уточнил, что утверждена необходимая документация для строительства всей Бирюлевской линии от станции "ЗИЛ" до станции "Бирюлево" протяженностью 33 километра.

Еще 32 вагона поезда "Москва-2020" будут курсировать по БКЛ – Собянин

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