Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В поездах "Москва-2020" установили современную систему раннего обнаружения дыма, которая может автоматически сообщить машинисту о нештатной ситуации, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что оснащать подвижной состав московского транспорта самым современным оборудованием поручил Сергей Собянин.

"В поездах "Москва-2020", которые мы закупаем на протяжении последних лет, все системы защиты дублируются, поэтому даже при нештатных ситуациях машинисты могут быстро продолжить движение на линии. Кроме того, в составах мы устанавливаем аппаратуру для раннего обнаружения дыма: в автоматическом режиме она сообщит машинисту о нештатной ситуации и локализует ее", – сказал он.

По словам Ликсутова, благодаря масштабной программе обновления подвижного состава поездки в подземке становятся еще комфортнее и безопаснее.

В каждом вагоне поезда установлено до 15 тепловых датчиков, в том числе в закрытых отсеках с оборудованием. В паре с ними имеются модули порошкового пожаротушения. На дисплее управления машинист видит информацию о состоянии каждого датчика и наличии всех огнетушителей в вагоне.

Если возникают нештатные ситуации, система подает звуковой сигнал и отображает номер вагона. Машинист может удаленно проверить обстановку в салоне с помощью камер. Система автоматически снимет напряжение с вагона и локализует место задымления.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в этом году для столичного метро закупят около 300 вагонов самого современного поезда "Москва-2020". В сумме до конца 2025 года поставят свыше 800 российских вагонов.

В составы "Москва-2020", которые будут поставляться в 2024–2025 годах, внесут улучшения. В результате они станут еще более технологичными. Для головных вагонов разработают новый внешний вид, обновят интерьер и установят более современные зарядные устройства.

Вагоны составов сделают удобнее для маломобильных граждан. Пульт машиниста усовершенствуют и выведут на лобовое стекло в кабине проекцию основных характеристик поезда.

Поезда "Москва-2020" закупаются для Московского метрополитена с 2020 года. В настоящее время в столичной подземке движение осуществляют более 100 подобных составов.



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