Облик станции "Кленовый бульвар" БКЛ выбрали в ходе открытого международного конкурса

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Архитектурный облик станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии выбрали в ходе открытого международного конкурса. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, художественный облик входных групп станции "Кленовый бульвар" отсылает к стилю дворца царя Алексея Михайловича в музее-заповеднике "Коломенское".

Он отметил, что снаружи стены облицованы металлическими тисненными панелями с подсветкой по периметру кровли. Кроме этого, стены и потолок выполнены с использованием алюминиевых сотовых трехслойных панелей.

"Внутри помещений вестибюля станции полностью выполнены работы по архитектурной отделке", – рассказал Бочкарев.

Бочкарев отметил, что на потолочных панелях установлены точечные светильники, которые имитируют звездное небо. В кассовом зале установили 1 500 лампочек, а в пешеходном переходе – 2 800 лампочек.

По словам заммэра, архитектурное решение было определено в ходе проведения международного конкурса.

Станция Большой кольцевой линии "Кленовый бульвар" расположена недалеко от входа в музей-заповедник "Коломенское".

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин принял участие в техническом запуске движения на последнем участке Большой кольцевой линии столичного метро от станции "Каширская" до станции "Нижегородская".

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