Почти 500 тыс единиц оборудования смонтировано на последнем участке БКЛ – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для запуска последнего участка Большой кольцевой линии московского метро строителям пришлось смонтировать около 480 тысяч единиц различного оборудования, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в интервью Москве 24.

"Для последнего участка Большой кольцевой линии, для этих девяти станций, которые мы сейчас готовим к пуску, необходимо было закупить, доставить и смонтировать порядка 480 тысяч единиц оборудования разного габарита, разного масштаба – начиная от больших трансформаторов, до систем контроля движений, контроллеры, датчики и так далее", – сказал он.

По словам Бочкарева, около 120 тысяч единиц такого оборудования Москве должны были поставить страны Западной Европы, Северной Америки и Япония. В связи с введением антироссийских санкций эти планы были нарушены.

"И нам пришлось на ходу, вот сейчас, в связи со сложностью ситуации искать других поставщиков, перепроектировать, переналаживать эту систему", – пояснил вице-мэр.

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Ранее Бочкарев сообщил, что Большая кольцевая линия примет первых пассажиров в первом квартале 2023 года. Он уточнил, что конкретная дата открытия БКЛ пока неизвестна, так как она зависит от интеграции всех систем в единый комплекс.

Почти 500 тыс единиц оборудования закупили для оснащения последнего участка БКЛ – Бочкарев

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