Электродепо "Столбово" строится в поселении Сосенском в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В поселении Сосенском в ТиНАО завершены работы подготовительного этапа по строительству электродепо "Столбово" с рабочим названием "Саларьево". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Работы подготовительного этапа по строительству электродепо "Столбово" ("Саларьево") в ТиНАО для обслуживания подвижного состава Сокольнической и Троицкой линий метро близятся к завершению: основные конструкции подпорных стен депо выполнены на 80%, почти закончены разработка и вывоз грунта на полигон", – сообщил заммэра.

В настоящее время на строительной площадке разработано более 300 тысяч кубометров грунта и выполнено свыше 150 тысяч кубометров обратной засыпки земли.

В рамках основного этапа строительства специалисты на 50% завершили устройство буронабивных свай под здание будущего отстойно-ремонтного корпуса. Вместе с тем специалисты завершили разработку котлована и начали устройство фундаментов комплекса мотодепо.

"В ближайшее время планируем приступить к устройству постоянного ограждения периметра депо, созданию монолитного коммуникационного коллектора под внутренние сети и подвести постоянные сети водостока и электроснабжения", – пояснил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Будущее депо "Столбово" разместится на площади в 16 гектаров. В его состав войдут 37 различных зданий и сооружений. Благодаря запуску депо в городе появятся 1,4 тысячи новых рабочих мест.

Ранее стало известно, что при строительстве нового депо "Нижегородское" Московского метрополитена было уложено более 70 тысяч кубометров бетона. На территории депо обслуживаются поезда Большой кольцевой линии (БКЛ). Оно стало одним из крупнейших объектов столичной инфраструктуры.



Собянин открыл важнейший инфраструктурный объект БКЛ – электродепо "Нижегородское"

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