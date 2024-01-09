Собянин открыл электродепо "Аминьевское" Большой кольцевой линии метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл электродепо "Аминьевское" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Он напомнил, что на сегодняшний день это уже третье депо на БКЛ, причем оно одно из самых крупнейших и современных в Москве.

По словам мэра, оно обеспечит бесперебойную работу Большой кольцевой линии, а также на годы вперед окажет влияние на рост количества поездов, которые будут выходить на линию. Он напомнил, что в будни БКЛ уже перевозит 1,2 миллиона пассажиров, их количество постоянно увеличивается.

"Для того чтобы обеспечить такой объем пассажиров, конечно, нужны десятки и десятки поездов, которые должны каждый день строго по времени и строго по расписанию выходить на линию для обслуживания пассажиров. Для этого, чтобы обеспечить всю эту махину работой, конечно, нужно строить современное депо", – подчеркнул Собянин.

По его словам, депо "Аминьевское" позволит увеличить на 20–25% число поездов, выходящих на линию.

Электродепо построили вблизи пересечения улиц Генерала Дорохова и Верейской на участке площадью 15,7 гектара. Там возведено более 60 зданий и сооружений общей площадью 100 тысяч квадратных метров, включая отстойно-ремонтный корпус, мотодепо, рельсосварочную станцию, склад, камеру мойки составов, а также здание эксплуатационного персонала и административно-бытовой корпус.

Как отметили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в перспективе ввод нового депо позволит увеличить парность поездов на основном участке БКЛ с 27 до 36 пар. По прогнозам, после 2026 года с увеличением парности поездов БКЛ будут пользоваться порядка 2–2,5 миллиона пассажиров в сутки.

Там уточнили, что для ремонта, мойки и эксплуатации составов в депо установили современное оборудование. Кроме того, депо метрополитена впервые оснастили установками для автоматической дезинфекции и стерилизации салонов поездов. Использование таких аппаратов дает возможность за короткое время уничтожить микробы, бактерии, запахи и вирусы даже в труднодоступных местах.

Новые установки являются полностью отечественной разработкой. После выхода на проектную мощность в депо создадут более 2,2 тысячи новых рабочих мест.

До этого Собянин сообщил, что в столице утвердили планировку финишного участка будущей Троицкой линии метро – от станции "Кедровая" до станции "Троицк". По словам мэра Москвы, здесь запланированы станции "Ватутинки" и "Троицк". Для обслуживания этой ветки метро будет возведено электродепо недалеко от будущей станции "Летово".

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