Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство электродепо "Аминьевское" близится к завершению, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Строящееся на западе столицы электродепо "Аминьевское" находится на высоком уровне готовности. Здесь уже возведены основные конструкции всех объектов, ведутся монтаж и пусконаладка инженерных систем и оборудования", – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев отметил, что на территории электродепо находятся свыше 60 зданий и сооружений, в том числе корпус на 29 канав для ремонта и обслуживания поездов Большой кольцевой линии метро. Также там располагается объединенное здание эксплуатационного персонала, мотодепо, гараж и лабораторно-испытательный корпус. На всех объектах специалисты ведут архитектурно-отделочные работы.

Заммэра подчеркнул, что в настоящее время в электродепо "Аминьевское" устанавливается оборудование в сооружениях для очистки производственных и дождевых стоков. Кроме того, почти завершились работы на веере путей.

Бочкарев добавил, что на территории электродепо ведется благоустройство, которое завершено уже более чем наполовину. Сейчас эксперты создают бетонное основание площадки, укладывают асфальт и бордюрный камень.

На mos.ru напомнили, что электродепо "Аминьевское" возводится на территории бывшей промзоны площадью порядка 15,7 гектара на западе Москвы. В этом электродепо будут обслуживаться поезда БКЛ. Всего в "Аминьевском" смогут трудоустроиться свыше 1 350 человек.

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