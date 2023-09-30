30 сентября, 15:10Мэр Москвы
С 2011 года в Москве открыли 112 станций метро и МЦК – Собянин
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
С 2011 года в столице открыли 112 станций метро и Московского центрального кольца, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По его словам, на сегодняшний день в столичном метро и на МЦК работают 294 станции, еще 32 – за пределами МКАД.
Он подчеркнул, что подземка пришла и в Московскую область. Например, "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии имеет выходы сразу в три города: Москву, Люберцы и Котельники.
В настоящее время крайними станциями метро являются:
- на севере – "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии;
- на западе – "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии;
- на юге – "Бунинская аллея" Бутовской линии;
- на востоке – "Некрасовка" Некрасовской линии.
Между крайними точками на севере и юге – 42,7 километра по прямой, между западом и востоком – 41,5 километра.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что завершился основной конструктив пересадочного узла между одноименными станциями "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии и планируемой Бирюлевской линии метро.
Строители полностью выполнили монолитные работы в нижнем и верхнем вестибюлях. Также завершилось устройство лестничного схода, ведущего на платформу станции БКЛ. Всего в ходе уложат почти четыре тысячи кубов бетона.
Ожидается, что пассажиропоток в пиковые часы здесь составит около 25 тысяч человек.
Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро
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