С 2011 года в Москве открыли 112 станций метро и МЦК – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С 2011 года в столице открыли 112 станций метро и Московского центрального кольца, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, на сегодняшний день в столичном метро и на МЦК работают 294 станции, еще 32 – за пределами МКАД.



Он подчеркнул, что подземка пришла и в Московскую область. Например, "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии имеет выходы сразу в три города: Москву, Люберцы и Котельники.

В настоящее время крайними станциями метро являются:

на севере – "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии;

на западе – "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии;

на юге – "Бунинская аллея" Бутовской линии;

на востоке – "Некрасовка" Некрасовской линии.

Между крайними точками на севере и юге – 42,7 километра по прямой, между западом и востоком – 41,5 километра.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что завершился основной конструктив пересадочного узла между одноименными станциями "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии и планируемой Бирюлевской линии метро.

Строители полностью выполнили монолитные работы в нижнем и верхнем вестибюлях. Также завершилось устройство лестничного схода, ведущего на платформу станции БКЛ. Всего в ходе уложат почти четыре тысячи кубов бетона.

Ожидается, что пассажиропоток в пиковые часы здесь составит около 25 тысяч человек.



Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро