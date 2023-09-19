Завершается строительство пересадки между двумя станциями метро "Кленовый бульвар"

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Завершился основной конструктив пересадочного узла между одноименными станциями "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии и планируемой Бирюлевской линии метро, сообщил исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, строители полностью выполнили монолитные работы в нижнем и верхнем вестибюлях. Также завершилось устройство лестничного схода, ведущего на платформу станции БКЛ. Всего в ходе уложат почти четыре тысячи кубов бетона. Бочкарев рассказал, что пересадочный узел расположен на пересечении Кленового бульвара и Коломенской улицы.

Ожидается, что пассажиропоток в пиковые часы здесь составит около 25 тысяч человек. Как отметил генеральный директор "Мипстрой 1" Константин Маслаков, устройство пересадки и конструктивные решения, обеспечивающие связь между станциями, зависят от условий расположения этих станций. Он добавил, что трассировка линий проходит таким образом, что две ветки пересекаются под прямым углом.

"Этим продиктована и особенность конфигурации самого пересадочного узла – угловая. Пересадка под углом 45 градусов примыкает к будущей станции "Кленовый бульвар – 2" и обеспечивает подъем с платформы станции Большого кольца к наземному вестибюлю Бирюлевской линии", – сказал Маслаков.

Он добавил, что там установят четыре ленты эскалаторов и лифт для маломобильных граждан. По его словам, большинство современных пересадочных узлов устроены таким образом, чтобы пассажир с одной станции метро мог комфортно перейти на станцию другого направления, совершив только одну пересадку и при этом не поднимаясь на поверхность.

Ранее Сергей Собянин открыл две последние станции Солнцевской линии метро – "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Таким образом, от "Делового центра" до одной из крупнейших воздушных гаваней города теперь можно добраться за 40 минут. Ввод двух новых станций улучшил транспортное обслуживание около 350 тысяч человек.



Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро