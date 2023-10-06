Собянин рассказал, как будет выглядеть станция "Лебедянская" Бирюлевской линии

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Дизайн станции метро "Лебедянская" Бирюлевской линии будет посвящен российской промышленности. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.



Он рассказал, что станция находится неподалеку от улицы Липецкой, а ее название отсылает к одному из самых крупных российских центров развития черной металлургии. Именно поэтому, по его словам, была выбрана такая концепция в оформлении станции.



"Ключевой элемент композиции будет напоминать прокатный стальной лист. Он расположится в центре станции с двумя береговыми платформами", – добавил Собянин.



Мэр Москвы напомнил, что общая протяженность Бирюлевской линии метро, которая будет проходить от станции "ЗИЛ" до Бирюлева, составит более 22 километров. На ней сделают около 10 новых станций.

С помощью Бирюлевской линии метро, как утверждает Собянин, улучшится транспортная доступность 8 районов ЮАО и ЮВАО, где живут более 850 тысяч человек и работает еще несколько сотен тысяч.

В конце сентября Собянин поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро. Рублево-Архангельская линия метрополитена объединит деловой центр "Москва-Сити" с северо-западными районами внутри МКАД и за ее пределами. Бирюлевская линия метро поможет быстрее добираться 600 тысячам человек, которые проживают в районах Даниловском, Нагатинском Затоне, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное.

Собянин поручил ускорить строительство новых линий метрополитена