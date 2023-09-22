Собянин поручил ускорить строительство новых линий метрополитена

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве будут ускорены темпы строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро. Соответствующее поручение дал Сергей Собянин на первом после вступления в должность мэра заседании президиума правительства Москвы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Так, Рублево-Архангельская линия метрополитена объединит деловой центр "Москва-Сити" с северо-западными районами внутри МКАД и за ее пределами. В районе новых станций сейчас проживает более 700 тысяч человек.

Бирюлевская линия метро поможет быстрее добираться 600 тысячам человек, проживающим в районах Даниловском, Нагатинский Затон, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. В будущем, по словам Собянина, линию могут продлить за пределами МКАД.

Сейчас же в Москве строится порядка 35 километров новых линий и 15 станций метро. В ближайшие 10 лет должны разработать и построить около 39 станций, добавил мэр.

Таким образом, у жителей и гостей столицы будет больше возможностей для составления маршрутов, это также позволит лучше распределить потоки пассажиров, снизить загруженность общественного транспорта и сократить время в пути.

Уточняется, что до 2026 года планируется приобрести не менее 500 вагонов для столичного метрополитена.

Ранее движение пассажирских поездов по МЦД-3 запустили в столице 17 августа. За первую неделю работы диаметра по нему проехали более двух миллионов раз.

Сергей Собянин после отметил, что более 11,5 миллиона человек совершили поездок за месяц работы МЦД-3. Мэр напомнил, что диаметр прошел через 24 района столицы и соединил Зеленоград с подмосковным городом Раменское.

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