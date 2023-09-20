Сергей Собянин рассказал о строительстве станции метро "Потапово"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянн"

Строительная готовность станции "Потапово" Сокольнической линии метро на сегодняшний день превышает 70%. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Сейчас идет монтаж системы электроснабжения, отопления, вентиляции и пожарной безопасности", – уточнил мэр.

В рамках проекта планируется также благоустроить прилегающие территории, в частности, автодорогу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе на участке от метро "Коммунарка" до улицы Поляны.

После запуска станции "Потапово", подчеркнул градоначальник, улучшится транспортное обслуживание поселений Сосенского, Воскресенского и города Щербинка в ТиНАО. Жители населенных пунктов смогут экономить в дороге до 40 минут в день.

Ранее стало известно, что на МЦД-3 планируется реконструировать станцию Ховрино и создать городской вокзал на базе станции Грачевская. Это необходимо в том числе для строительства двух дополнительных путей будущей высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.



На МЦД-3 реконструируют станцию Ховрино и построят вокзал Грачевская