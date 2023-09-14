В Москве появились 40 новых остановочных пунктов с начала этого года

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве заработали 40 новых остановочных пунктов с начала этого года. Их открыли для более удобного передвижения жителей, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, остановки ввели в эксплуатацию в 10 столичных административных округах.

"Благодаря организации 40 новых остановок горожанам стало быстрее и проще добираться до более чем 140 социальных и транспортных объектов, в том числе станций метро, МЦК, БКЛ и МЦД. Ежедневно с этих остановок совершают в среднем 5 тысяч поездок", – отметил он.

До этого сообщалось, что светофоры установят и обновят по 138 столичным адресам до конца этого года. Так, в Восточном административном округе на пересечении Измайловского шоссе с 1-м Кирпичным переулком установили светофор на пешеходном переходе. Кроме того, здесь сделали левые повороты. В Западном округе на Минской улице специалисты сделали пешеходный переход со светофором, который установили около остановки "Мосфильмовский пруд".

Ранее стало известно, что к концу 2025 года в столице построят новый мост через Москву-реку, который свяжет районы Филевский Парк, Хорошёво-Мнёвники и Пресненский. Сейчас на площадке идут подготовительные работы, вся необходимая для начала строительства документация уже подготовлена. Помимо строительства моста, проектом предусмотрено создание развязки с Шелепихинским шоссе в Пресненском районе, обеспечение выхода на Береговой проезд в районе Филевский Парк.

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