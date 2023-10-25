25 октября, 09:43Город
Территории возле станции БКЛ "Воронцовская" благоустроили
Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работу над благоустройством территорий вокруг станции БКЛ "Воронцовская". Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, первоначально сотрудники комплекса провели мероприятия по усовершенствованию пешеходной и транспортной доступности станции, а также сделали для москвичей удобные маршруты от жилой застройки
"В границы работ вошли улица академика Челомея, Научный проезд и участок Старокалужского шоссе от дома 65 до пересечения с улицей Академика Семенихина", – заявил Бирюков.
Кроме того, была проведена дополнительная водосточная сеть и кабельная канализация, в которую убрали воздушные линии. При этом специалисты заменили покрытия тротуаров, обновили асфальт на дороге, сделали комфортные парковки и установили шесть остановок с зарядками. Также в рамках благоустройства обновили более 110 фонарей с энергоэффективными светильниками.
Как сказано на сайте мэра Москвы, озеленение играет важную роль в формировании удобной среды для жителей столицы, поэтому рядом со станцией разбили почти 26,7 тысячи квадратных метров газона.
Ранее на двух участках Цветного бульвара в Москве – возле одноименной станции метро и цирка Никулина – поменяли тротуары и установили энергоэффективные фонари. Кроме того, на этих же участках разбили цветники и газон, так как в ближайшее время проведут еще и высадку деревьев с кустарниками.
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