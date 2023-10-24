Тротуары обновили на двух участках Цветного бульвара в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

На двух участках Цветного бульвара в Москве – возле одноименной станции метро и цирка Никулина – поменяли тротуары и установили энергоэффективные фонари. Об этом сообщили в пресс-службе городского хозяйства столицы.

"В рамках проекта заменили покрытия тротуаров и проезжей части, привели в порядок пространства непосредственно возле входов в метро, обустроили удобные парковочные карманы и велопарковки", – заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

Кроме того, на этих же участках убрали воздушные провода и проложили дополнительные водосточные сети, а также разбили цветники и газон, так как в ближайшее время проведут еще и высадку деревьев с кустарниками.

Ранее появилась информация, что в Москве начали проводить подготовку цветников к зиме. Специалисты проведут подкормку растений удобрениями, очистят клумбы от мусора, обработают многолетники, проведут обрезку растений и закроют кустовые розы специальным материалом для защиты.

Клумбы на Северном речном вокзале украсят геометрическими фигурами, а в Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице выложат щепу в виде орнаментов.

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