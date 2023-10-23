Цветники в Москве начали готовить к зиме

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве начали проводить подготовку цветников к зиме. Растениям помогут пережить период холодов, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Приводим в порядок клумбы, организована подкормка растений удобрениями, позже обработаем их от болезней и вредителей. На финальном этапе задекорируем цветники разноцветной древесной щепой. Тематические клумбы на главных городских магистралях оформят в виде национальных узоров и сказочных образов", – рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, специалисты проведут подкормку растений удобрениями, очистят клумбы от мусора, обработают многолетники, проведут обрезку растений и закроют кустовые розы специальным материалом для защиты.

Клумбы на Северном речном вокзале украсят геометрическими фигурами, а в Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице выложат щепу в виде орнаментов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в каждом округе и районе Москвы продолжают создавать многофункциональные общественные пространства. Новые пространства создаются на пустующих или неиспользуемых территориях. Мэр подчеркнул, что большую помощь в благоустройстве оказывают горожане – предлагают идеи и рассказывают, какими видят новые объекты.

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на юго-востоке Москвы