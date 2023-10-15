Собянин рассказал о создании общественных пространств в каждом районе Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В каждом округе и районе Москвы продолжают создавать многофункциональные общественные пространства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Делаем их в том числе на пустующих или неиспользуемых территориях. Большую помощь в благоустройстве оказывают горожане – предлагают идеи и рассказывают, какими видят новые объекты. В этом году преобразовали несколько таких мест", – пояснил мэр.

В Южном Бутове в рамках благоустройства Захарьинских прудов для местных жителей организовали пляж, места для рыбалки, спортивный кластер и другие зоны. Кластер также появился в районе Соколина Гора. Он, объединяя в себе тренажеры и игровые комплексы, предназначен для досуга детей и спортсменов.

В Преображенском и Косино-Ухтомском районах также появилась детско-спортивная инфраструктура. Объекты для отдыха расположились около центра "Янтарь" и на улице Медведева соответственно.

Пешеходные зоны для москвичей организовали в Новокосине и Савеловском районе. В первом столичном районе появился маршрут длиной 1,5 километра, а также спортивный кластер и площадки для тренировок с собаками.

В Строгине и Молжаниновском районе Москвы появились места для отдыха на открытом воздухе. Во втором упомянутом районе зона для досуга расположилась возле пруда на 2-й Подрезковской улице. Там для горожан установили лавочки, качели и создали теплое освещение.

Между тем в Митине, как и планировалось ранее, благоустроили пешеходную тропу вдоль реки Сходни. Там проложили экотропу и реконструировали мосты. Общая площадь благоустройства составила 3 570 квадратных метров.



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