Всесезонный парк с лугом появится в Бутырском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всесезонный парк с лугом возведут в Бутырском районе столицы. Он будет частью комплекса небоскребов рядом с Огородным проездом, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Парк создадут на основе концепции "естественная природа" с внедрением в городскую среду. Его площадь составит 2,5 гектара.

В нем специалисты сделают сенсорные сады, которые будут представлять собой площадки с цветущими декоративными растениями-многолетниками. Кроме того, парк разделят на зоны для детских игр, занятий спортом, проведения массовых мероприятий, а также сделают дорожки для прогулок. На входе обустроят территорию с местами для отдыха, интерактивными инсталляциями, площадкой для тренировок и игры в настольный теннис.

Для детей и подростков планируется построить многофункциональные игровые площадки с натуральным покрытием. Для домашних питомцев в парке предусмотрят площадки со снарядами и элементами из природных материалов.

В частности, на территории парка появится открытая площадка для пикников, концертов и фестивалей, а зимой на ней будет ледовый каток.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве завершили первый этап благоустройства территории возле кластера "Ломоносов". В ходе него обновили почти 4,8 тысячи квадратных метров асфальта на тротуарах, а также 8,2 тысячи "квадратов" на проезжей части.

Кроме того, специалисты приступили к благоустройству территории возле строящейся станции "Новаторская" будущей Троицкой линии метро. Проектом благоустройства предусмотрены озеленение площадью 25 тысяч квадратных метров, организация пешеходных зон и устройство парковки.

В Москве началось благоустройство территории рядом с индустриальным парком "Руднево"