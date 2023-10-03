Началось благоустройство территории вокруг строящейся станции "Новаторская" Троицкой линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты приступили к благоустройству территории возле строящейся станции "Новаторская" будущей Троицкой линии метро. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Проектом благоустройства предусмотрены озеленение площадью 25 тысяч квадратных метров, организация пешеходных зон и устройство парковки", – рассказал вице-мэр.

Глава столичного Стройкомплекса добавил, что в рамках работ также будет заменен асфальт на Ленинском проспекте в сторону центра. Речь идет об участке крайней правой полосы, которая прежде использовалась в строительных целях.

В свою очередь, гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов затронул вопрос работ на самой станции. По его словам, строительная готовность объекта превышает 75%. Монолитные работы и обратная засыпка котлована выполнены на 80%.

Сейчас на "Новаторской" продолжаются отделочные работы и обустройство инженерных систем, идет укладка кабельных линий и монтаж трубопровода. Кроме того, завершается архитектурная отделка платформенной части, установка осветительных элементов.

"Здесь уже выполнены укладка пола гранитом и облицовка колонн, на путевых стенах смонтированы алюминиевые панели, на которых размещены названия станции", – сказал Кравцов.

Ранее во вторник, 3 октября, Сергей Собянин осмотрел ход работ на "Новаторской". В ходе визита мэр сообщил, что основные строительные работы на Троицкой линии метро планируется завершить до конца 2024 года.



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