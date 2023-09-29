Завершилось благоустройство возле станции "Кленовый бульвар" БКЛ

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

На юге столицы завершилось благоустройство возле станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии метро, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

По его словам, в первую очередь стояла задача обустроить комфортные пешеходные маршруты от станции БКЛ к жилой застройке и адаптировать пространства под запрос местных жителей. В зону благоустройства вошли улицы Речников и Затонная.

В итоге городские службы убрали под землю воздушные провода, дополнительно проложили водосточные сети и заменили покрытие тротуаров и асфальт на проезжей части.

Также там установили 130 дорожных знаков, организовали два новых наземных перехода возле филиала № 4 городской поликлиники № 67 на улице Речников, разместили свыше 130 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, а пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения.

Специалисты установили восемь остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью, разместили информационные стелы, обновили игровую зону для детей у дома 30 по улице Речников.

Также там уложили безопасное покрытие, поставили игровое оборудование, качели и карусель. Помимо этого, рабочие дополнительно высадили 18 деревьев и разбили газон.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что завершился основной конструктив пересадочного узла между одноименными станциями "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии и планируемой Бирюлевской линии метро.

Строители полностью выполнили монолитные работы в нижнем и верхнем вестибюлях. Также завершилось устройство лестничного схода, ведущего на платформу станции БКЛ. Всего в ходе уложат почти четыре тысячи кубов бетона.

Ожидается, что пассажиропоток в пиковые часы здесь составит около 25 тысяч человек.



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