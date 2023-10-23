23 октября, 17:00Город
"Мой район. Обратная связь": завершено благоустройство территории у станции "Аминьевская"
На западе Москвы завершено благоустройство территории возле станции "Аминьевская" Большой кольцевой линии метро. Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности.
Работы проходили в два этапа. Мастера обновили участки Очаковского шоссе, а также улиц Матвеевской и Озерной. Кроме того, было благоустроено пространство под эстакадой в районе проспекта Генерала Дорохова.
В рамках проекта специалисты убрали под землю воздушные линии, расширили тротуары и заменили их покрытие. Площадь пешеходной зоны теперь превышает 31,5 тысячу квадратных метров. Кроме того, у станции установили более 400 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".