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23 октября, 17:00

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"Мой район. Обратная связь": завершено благоустройство территории у станции "Аминьевская"

"Мой район. Обратная связь": завершено благоустройство территории у станции "Аминьевская"

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На западе Москвы завершено благоустройство территории возле станции "Аминьевская" Большой кольцевой линии метро. Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности.

Работы проходили в два этапа. Мастера обновили участки Очаковского шоссе, а также улиц Матвеевской и Озерной. Кроме того, было благоустроено пространство под эстакадой в районе проспекта Генерала Дорохова.

В рамках проекта специалисты убрали под землю воздушные линии, расширили тротуары и заменили их покрытие. Площадь пешеходной зоны теперь превышает 31,5 тысячу квадратных метров. Кроме того, у станции установили более 400 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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